E’ morta Nadia Perucchini, storica fiorista di Piazza XX Settembre

LECCO – Non ce l’ha fatta Nadia Perucchini, storica fiorista di Piazza XX Settembre, questa mattina, giovedì, è deceduta all’ospedale di Lecco dove era stata ricoverata a seguito del malore che l’aveva colpita martedì mentre si trovava nel suo negozio.

La donna, 65 anni, titolare del negozio di fiori affacciato sulla piazza in centro città, era stata soccorsa d’urgenza ieri mattina, martedì, in seguito ad un malore. Erano stati i passanti a prestarle aiuto, utilizzando il defibrillatore installato nelle vicinanze. Dopo due giorni in ospedale, purtroppo, la signora Nadia si è spenta.

La triste notizia ha lasciato dolore in città dove la donna era conosciuta per via della sua attività di fiorista che conduceva da ben oltre 30 anni nel suo negozio di Piazza XX Settembre.