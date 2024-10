‘Eyes on Lecco’, in città sono in arrivo 24 nuove telecamere

Il progetto ‘Eyes on Lecco’ ha ricevuto il contributo del Ministero dell’Interno

“Utili strumenti per contrastare degrado e criminalità”

LECCO – La Polizia Locale di Lecco potrà presto contare sul prezioso supporto di nuove telecamere di videosorveglianza, 24 in totale, grazie al finanziamento per la sicurezza urbana ottenuto dal Ministero dell’Interno (leggi qui).

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad ottenere le risorse per questo importante progetto, ribattezzato ‘Eyes on Lecco'” il commento della vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Simona Piazza. 182 mila euro il costo dell’intervento, finanziato per il 50% dal Ministero e per la restante parte dal Comune. “Grazie a questi fondi potremo incrementare il sistema integrato di videosorveglianza, importante strumento di contrasto alla criminalità e al degrado”.

24, come detto, i nuovi dispositivi, di cui 19 telecamere di contesto (fisse) e 5 per la lettura delle targhe: la nuova dotazione porterà così l’impianto di video sorveglianza urbano dalle attuali 215 telecamere e 239.

In questi giorni gli uffici stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per poi procedere con la gara per l’affidamento che si prevede di completare entro l’inizio di novembre. Sul dove verranno installate, la comandante Porta ha fatto sapere che “le nuove telecamere dovranno essere posizionate come da disposizioni del Ministero in prossimità di luoghi strategici non solo per la sicurezza urbana ma anche stradale, stiamo ancora definendo le posizioni”. Come anticipato, una verrà sicuramente installata in prossimità del Parco Eunice Kennedy dove, nei mesi scorsi, si sono verificati diversi problemi di ordine pubblico.