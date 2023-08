Finiscono nel torrente per salvare il cane, disperse due lecchesi

L’allarme è scattato nella giornata di mercoledì, poco dopo mezzogiorno

Si cercano Rosy Corallo, 60 anni di Pescate e l’amica Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone

LANZADA (SO) – Riprenderanno nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto, le ricerche delle due donne lecchesi, Rosy Corallo, classe 1963 di Pescate e dell’amica Veronica Malini, classe 1969, di Cernusco Lombardone, cadute nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa, in Alta Val Malenco, nel territorio del comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri.

Il cane che era con loro è caduto in acqua; una delle due donne ha cercato di salvarlo ma è scivolata e subito l’altra ragazza, secondo una prima ricostruzione, ha cercato di aiutarla ma anche lei è finita nel torrente. Per ore i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco hanno collaborato nelle ricerche.

Per il Soccorso alpino erano presenti otto tecnici, più altri in base per il coordinamento e per eventuale supporto ai colleghi sul posto; è stato utilizzato anche il drone del Cnsas. I soccorritori sono stati portati in quota dagli elicotteri di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo, poi le squadre sono rientrate a piedi e con mezzi propri.

Le ricerche, sospese nella serata di mercoledì, riprenderanno nelle prossime ore.