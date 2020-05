Fiori e striscioni per Chiara: “Resterai sempre nei nostri cuori”

L’omaggio degli amici della giovane, travolta e uccisa da un’auto

LECCO – Mazzi di fiori, disegni e due striscioni, appesi in prossimità dell’attraversamento pedonale dove Chiara Papini, 19 anni, ha perso la vita, investita da un’auto. E’ l’omaggio degli amici della giovane lecchese, deceduta ieri, giovedì, all’Ospedale di Varese dov’era stata trasportata d’urgenza mercoledì sera dopo il grave incidente.

Chiara stava attraversando le strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII quando un’auto, guidata da un giovane poco più grande di lei, l’ha travolta. Una morte assurda che ha lasciato dolore e sgomento nella comunità lecchese, in particolare modo di Castello, rione nel quale Chiara è cresciuta.

“Noi con te, in un viaggio senza fine” scrivono gli amici sugli striscioni firmati e affissi ad una ringhiera, e ancora “Resterai sempre nei nostri cuori”.