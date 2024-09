Frana sulla nuova Lecco-Ballabio, la strada resta chiusa. Movieri sulla vecchia

Anas: “Necessarie ulteriori verifiche”

Dalle 7 alle 9 vietato il transito dei mezzi pesanti sulla vecchia, poi sarà attivato il senso unico alternato con i movieri

LECCO – Resterà chiusa anche per la giornata di oggi, lunedì 9 settembre, la nuova Lecco-Ballabio SS36 Racc, chiusa nella serata di ieri a causa di una colata di fango e detriti scesa sulla carreggiata in prossimità del cantiere posto in zona Passo del Lupo dove, due anni fa, era caduta un’enorme frana.

Già nella serata di ieri al termine della riunione convocata in Prefettura Anas non aveva garantito la riapertura del raccordo per la giornata odierna, notizia poi confermata dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola poco prima di mezzanotte: “Permane la chiusura della nuova Lecco Ballabio in quanto necessitano verifiche ulteriori – ha fatto sapere – per la giornata di lunedì pertanto, il tunnel resterà chiuso e sulla SP62 (vecchia Lecco Ballabio) sarà attivo il Protocollo d’Intesa per le emergenze con divieto di transito ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle 9 e successivamente movieri con senso unico alternato“.