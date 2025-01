“Giustizia per Jennifer”, fiaccolata per la 13enne vittima di un tragico incidente

Mercoledì il corteo in memoria di Jennifer attraverserà la città da piazza Cermenati a piazza V Alpini

La famiglia di Jennifer Alcani ha sporto querela per sottrazione di minore contro il 22enne alla guida dell’auto

LECCO – Nei giorni scorsi la famiglia della piccola Jennifer Alcani, la 13enne vittima di un tragico incidente automobilistico, ha sporto querela per sottrazione di minore contro il 22enne alla guida dell’auto che all’alba di venerdì 10 gennaio si è schiantata contro un muretto lungo la provinciale ad Abbadia.

Un atto non necessario, dal momento che sul caso la Procura di Lecco ha già aperto un fascicolo a carico del conducente dell’autovettura, indagato per omicidio stradale, ma che esprime la volontà della famiglia di Jennifer di chiedere giustizia per la morte della giovanissima.

Ed è proprio in questo senso che la famiglia ha organizzato per mercoledì 28 gennaio la fiaccolata “Giustizia per Jennifer” in memoria della 13enne. Mamma Graziella Danca ha pubblicato sui social il volantino dell’iniziativa che prenderà il via alle ore 19 da piazza Cermenati (ritrovo alle 18.30) per attraversare la città e terminare in piazza V Alpini a Germanedo.