Grave malore sul lago a Colico, rianimato con il defibrillatore

Colpito da infarto, si accascia in via Lungolario, nelle vicinanze di Piazza Garibaldi

Soccorso da un passante, rianimato con il defibrillatore

COLICO – Grave malore in mattinata per una persona colta da infarto, questa mattina a Colico, mentre si trovava in via Lungolario Polti, non distante da Piazza Garibaldi.

Sarebbe stato un passante a soccorrerlo, prima con il massaggio cardiaco poi utilizzando il defibrillatore installato lì vicino. Un intervento provvidenziale che ha permesso al cuore di tornare a battere. Con l’ambulanza della Croce Rossa, la persona soccorsa è stata trasportata in ospedale a Lecco in codice rosso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.