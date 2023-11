I Carabinieri arrestano un ladro seriale. Aveva rubato anche in chiesa

In manette un 47enne italiano domiciliato a Valmadrera autore di diversi furti

I militari hanno rinvenuto nella sua abitazione portafogli, carte di credito e denaro contante non giustificato

LECCO – Un 47enne italiano è stato arrestato dai Carabineri di Lecco in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Lecco, per una serie di furti avvenuti tra marzo e ottobre scorsi presso alcune scuole, in una gioielleria del centro di Lecco e nella sacrestia della basilica di San Nicolò.

L’arrestato, domiciliato a Valmadrera, con effrazioni, fingendosi elettricista o ancora fingendo di essere un normale cliente interessato ad acquistare dei preziosi, riusciva ad asportare portafogli, gioielli e oggetti personali alle sue vittime. L’uomo si era intrufolato anche nella sacrestia della basilica di San Nicolò dove aveva rubato la cassa e un borsello contenente denaro e carte di credito, successivamente utilizzate per fare acquisti. Lo stesso modus operandi è stato utilizzato presso il Collegio Volta dove il ladro aveva rubato un portafogli da un armadietto. Anche in questo caso le carte di credito erano state poi utilizzate per fare acquisiti prima di essere bloccate.

I carabinieri, raccolte le denunce, hanno iniziato un certosino lavoro basato non solo sulle testimonianze, ma anche sull’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza dei negozi dove sono state utilizzate le carte di credito, individuando con certezza l’uomo quale autore dei reati. Quando i militari dell’arma si sono presentati a casa del ladro per eseguire l’arresto, hanno trovato tutta un’altra serie di portafogli, carte di credito, denaro contante non giustificato su cui verranno fatti gli opportuni accertamenti.