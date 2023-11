Il cordoglio per la scomparsa di Matteo Ripamonti: “Grazie per quello che hai fatto”

Tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale

Il sindaco Gattinoni: “Perdiamo un uomo concreto e onesto, un amico vero”

LECCO – Il mondo politico lecchese ma non solo in lutto per la scomparsa di Matteo Ripamonti, capogruppo di Fattore Lecco, venuto a mancare dopo una rapida e terribile malattia. Ex segretario generale della Cisl Lecco, dopo la pensione si era dedicato con anima e corpo al volontariato per poi entrare in politica tra le file di Italia Viva e contribuendo alla nascita di Fattore Lecco, la civica a sostegno del sindaco Mauro Gattinoni.

“Matteo Ripamonti è stato un esempio di impegno civico e di lavoro per costruire il bene comune, per tutta la sua vita: dagli anni sindacali a quelli in Caritas, fino all’impegno politico in Fattore Lecco, di cui è stato il Capogruppo e la guida, fino alle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale dei giorni scorsi. Proprio in occasione della surroga, lunedì scorso, l’intero Consiglio comunale della Città di Lecco si è stretto intorno a lui con affetto, attribuendogli il giusto riconoscimento – è il ricordo del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. – La scomparsa di Matteo addolora profondamente tutti noi, a partire dalla nostra comunità politica: perdiamo un uomo concreto, onesto e generoso, un esempio di politica capace di mettersi a confronto, mediare, fare sintesi per raggiungere gli obiettivi. Un amico vero”.

Il Sindaco di Lecco, la Giunta comunale e il Consiglio comunale tutto ricordano con gratitudine la vita e l’impegno civico di Matteo Ripamonti ed esprimono vicinanza alla moglie Sandra, alle figlie Cristina e Simona, a tutti i suoi cari.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio espressi per la morte di Ripamonti: “La scomparsa di Matteo Ripamonti, già consigliere comunale della città di Lecco in questa consiliatura, ci addolora e vogliamo essere vicini alla sua famiglia con le nostre sincere condoglianze – scrivono Corrado Valsecchi e Rinaldo Zanini, Appello per Lecco – Vogliamo ringraziare Matteo per la sua dedizione che ha messo al servizio della città non solo a livello istituzionale, ma anche con fulgidi esempi di cittadinanza attiva nel mondo del volontariato sociale e caritatevole”.

“Sono poche le occasioni in cui abbiamo avuto modo di conoscerlo, in quelle abbiamo riscontrato in lui una grande moderazione nei modi e allo stesso tempo una grande determinazione nelle sue idee che non si discostavano dalle sue azioni – il ricordo di Beppe Mambretti per Cantiere Lecco – La sua storia politica anche se differente dalla nostra e quella personale di uomo a servizio del sociale come amministratore, sindacalista e volontario ci porta a rivolgergli un sincero grazie. Ai famigliari e alla comunità politica di Fattore Lecco la nostra vicinanza”.

Tra i ricordi anche quello dell’ex assessore al Welfare Riccardo Mariani: “Sono addolorato per la scomparsa di Matteo Ripamonti. Con Matteo ci fu un rapporto di dialogo intenso e profondo sui temi sociali e politici durante il mio ruolo di Assessore al Welfare del Comune di Lecco (2015-2020). La sua saggezza, il suo sguardo acuto e denso di umanità furono elementi preziosissimi di arricchimento per me. Lo ricordo con grande affetto ed enorme riconoscenza”.

