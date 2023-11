Lecco in lutto: è morto Matteo Ripamonti, consigliere comunale, sindacalista e volontario

Ex segretario generale della Cisl Lecco, raggiunta la pensione si era dato anima e corpo al volontariato

Negli ultimi anni l’impegno politico nelle file di Italia Viva. Decisivo il suo contributo nella nascita di Fattore Lecco

LECCO – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato attonita tutta la città di Lecco, il mondo politico Lecchese e il mondo del volontariato dove da anni era molto attivo. Matteo Ripamonti, classe 1950, è morto al termine di una rapida quanto terribile malattia.

Consigliere Comunale, capogruppo della lista civica Fattore Lecco nata per sostenere il sindaco Mauro Gattinoni, Matteo Ripamonti aveva fatto parte dell’assemblea fino a lunedì scorso quando, propria a causa della malattia, era stato costretto alle dimissioni lasciando il posto ad Andrea Frigerio. Proprio in quell’occasione il gruppo di Fattore Lecco lo aveva ringraziato per “l’enorme contributo e l’impegno quotidiano di questi anni”.

Una vita dedita al lavoro e al volontariato la sua, sempre con un occhio di riguardo ai più deboli. Dal 1967 al 1977 è stato impiegato presso l’ufficio tecnico della Costacurta Spa con funzioni tecniche, nel 1971 prese il diploma di Perito Industriale presso l’Istituto “Badoni” di Lecco (corso serale). Dal 1977 al 1997 ho svolto a tempo pieno attività sindacale presso la Fim Cisl di Lecco ricoprendo le cariche di segretario generale della Fim Cisl e successivamente della Cisl provinciale. Dal 1997 al 2006 ho svolto un’attività dirigenziale presso la ditta Fontana Pietro SpA di Calolziocorte.

Dal 2006, data del pensionamento, la sua generosità e il suo alto senso civico l’hanno spinto a dedicarsi a molteplici attività di volontariato: con la parrocchia di Belledo (rione dove abitava) nella gestione della scuola dell’infanzia parrocchiale; con la cooperativa sociale “Don Bosco” prima e “Il Grigio”; con la Caritas Ambrosiana nel Decanato di Lecco. Proprio per questa sua generosità Matteo Ripamonti era molto conosciuto in tutto il nostro territorio e, soprattutto, era molto apprezzato.

Accanto a tutto questo negli ultimi anni aveva prestato le sue capacità alla politica abbracciando l’esperienza di Italia Viva e di Fattore Lecco. E proprio da Italia Viva è arrivato il primo messaggio di cordoglio per la scomparsa di un uomo appassionato che in poco tempo è stato capace di dare tanto anche in un ambito così delicato.

“A nome di tutti gli amici di Italia Viva della Provincia di Lecco, partecipo al cordoglio di tutti i familiari per la scomparsa di Matteo Ripamonti, dopo una rapida quanto terribile malattia – ha detto il presidente provinciale Marco Belladitta -. Matteo è stato sin dall’inizio uno dei primi iscritti di Italia Viva a Lecco e, proprio con Andrea Frigerio che gli è appena subentrato in Consiglio Comunale, aveva contribuito in modo determinante con tanti altri amici provenienti da esperienze diverse a costruire la lista civica di Fattore Lecco. Importante è stato il suo impegno come capogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e ci aveva avvisato proprio il giorno del recente nostro congresso provinciale della sua impossibilità di votare causa il recente ricovero. Ma vogliamo ricordare Matteo soprattutto al di fuori della politica, il suo impegno nel sindacato Cisl, nel sociale, le sue responsabilità nella Caritas, la sua prioritaria attenzione agli ultimi e, per chi gli è stato vicino, la sua straordinaria testimonianza di fede di questo ultimo mese. Per noi tutti vi è l’impegno a ricordare Matteo, continuando gli ideali di una vita che è stata viva testimonianza”.

“Con Matteo abbiamo condiviso tante esperienze politiche, sociali. Una persona che ha lavorato sempre con e per gli altri – ha detto Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera -. L’ho sentito pochi giorni fa. Nel ricordo e nel cordoglio a tutti i familiari, viva la testimonianza di fede lunga una vita”.