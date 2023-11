Consiglio Comunale. Cambio in Fattore Lecco, entra Andrea Frigerio

Frigerio sostituisce il capogruppo Matteo Ripamonti, dimissionario per problemi di salute

Il ringraziamento del sindaco e del gruppo consiliare

LECCO – Andrea Frigerio entra in consiglio comunale nel gruppo di Fattore Lecco dopo le dimissioni del capogruppo Matteo Ripamonti. La surroga è stata ufficializzata lunedì sera durante il Consiglio Comunale.

Ripamonti ha rassegnato le dimissioni lo scorso 27 ottobre: “Come sindaco e a nome di tutta l’amministrazione rivolgo a Matteo Ripamonti un sentito abbraccio – ha detto Mauro Gattinoni – sta attraversando una situazione di salute molto delicata, da parte nostra credo sia doveroso ringraziarlo per quanto fatto in questi ultimi tre anni”.

Per Frigerio è un ritorno tra i banchi del consiglio comunale: “Tre anni fa in campagna elettorale ho dato il mio supporto a Mauro Gattinoni, è stata dura ma abbiamo raggiunto i risultati sperati. In questo tempo ci siamo fatti sentire poco ma abbiamo sempre sostenuto l’amministrazione nel suo operato: subentrando a Ripamonti rinnovo il mio impegno preso tre anni fa. Buon lavoro a tutti”:

Ha voluto salutare il consigliere uscente anche Saulo Sangalli: “Matteo è stato per il nostro gruppo quasi un padre, ci ha accompagnati e ci ha testimoniato l’importanza di vivere la politica come una forma di carità in quanto a servizio del bene degli altri. Lo ringraziamo di cuore per tutto quello che ha fatto e auguriamo buon lavoro ad Andrea Frigerio”.