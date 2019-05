In quattro si “tamponano” sul Terzo Ponte: code in direzione Lecco

Tempo di lettura: 1 minuto

Incidente poco prima delle 9 all’uscita del tunnel del Barro

Quattro veicoli coinvolti. In più anche un’auto in avaria nel sottopasso di Lecco

LECCO – Ennesimo incidente sul Terzo Ponte: un tamponamento avrebbe coinvolto quattro veicoli sulla carreggiata in direzione Lecco.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 9 di venerdì mattina. Gli automezzi incidentati occuperebbero la corsia di sorpasso. Forti le ripercussioni alla viabilità, con incolonnamenti che si sono estesi al tunnel del Monte Barro e alla provinciale di Pescate.

Al momento non sono segnalati feriti tra gli automobilisti. A complicare ulteriormente la situazione viabilistica c’è anche una vettura in avaria ferma all’interno del Sottopasso di Lecco, all’altezza dell’uscita per Lecco centro.