Incidente a Lecco. Investito un bimbo di 9 anni

LECCO – Incidente in via Rivolta: un bambino di 9 anni è stato investito

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 13.30, con l’intervento dell’elicottero da Como, l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’auto medica. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni.

Stando alle prime informazioni raccolte l’automobilista non si sarebbe accorto del bambino che giocava fra via Rivolta e via Besonda. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti.