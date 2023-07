L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina

LECCO – Incidente in galleria sulla nuova Lecco – Ballabio, SS36 Dir, avvenuto questa mattina poco prima delle 7. Coinvolti un’auto che viaggiava in discesa, da Ballabio verso Lecco, e un mezzo pesante diretto in Valsassina.

Nel sinistro è rimasto lievemente ferito un uomo di 57 anni trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde. Sul posto l’ambulanza e la polizia stradale. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno generato il sinistro e l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Inevitabili le code che si sono formate in entrambe le direzione di marcia.