Venerdì 21 maggio alle 18.30 una messa in Chiesa a Castello

Chiara Papini aveva 19 anni

LECCO – A un anno dal tragico incidente costato la vita a Chiara Papini, 19 anni, la famiglia e gli amici ricordano la giovane di Castello. Era la sera del 20 aprile quando Chiara venne travolta da un’auto guidata da un giovane poco più grande, in via Papa Giovanni XXIII. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi la giovane si era spenta l’indomani all’Ospedale di Varese. Un dramma che ha lasciato senza parole l’intero rione di Castello dove Chiara viveva con la famiglia, mamma Maria, papà Gianfranco e il fratello Fabio.

Venerdì 21 maggio, alle 18.30, presso la Chiesa di Castello, si terrà una messa in ricordo della giovane 19enne, quindi amici e familiari hanno organizzato un breve momento commemorativo in via Papa Giovanni, proprio all’altezza dell’attraversamento pedonale dove Chiara era stata investita.

“Non vogliamo rattristarci – spiegano i promotori dell’iniziativa – ma al contrario esprimere un vero e proprio ‘inno alla vita’, rivolto in particolare ai giovani, ricordando Chiara che portiamo sempre nel cuore”.