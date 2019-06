Ladro seriale ruba nei box di una palazzina. La denuncia del consigliere Minuzzo

Per due volte il malvivente ha colpito la stessa palazzina, ripreso dalle telecamere

Dopo un furto nei box, è stato sorpreso al secondo tentativo

LECCO – La prima volta è andato a segno: dopo essersi introdotto nella zona dei box, è riuscito ad entrare in alcuni garage, portandosi via alcuni oggetti e generi alimentari, ma la seconda volta è andata male al ladro in questione. Lo sconosciuto è scappato dopo essere stato visto fuori dalla porta di casa da un residente della palazzina che rientrava con le sue bimbe.

A raccontare l’episodio è il consigliere comunale Emilio Minuzzo di Forza Italia, che abita in quel palazzo. “Le telecamere installate in condominio lo hanno immortalato. Le forze dell’ordine, a cui ci siamo rivolti per sporgere denuncia, ci hanno riferito che si tratterebbe di uno ‘specialista’ del furto che utilizza il treno per spostarsi”.

Minuzzo: “Bene la chiusura notturna della stazione, ma i cancelli non bastano”

Per questo, ha sottolineato il consigliere comunale, è positiva la decisione di chiudere la stazione in orario serale, come annunciato dalla Prefettura (leggi qui).

“E’ comunque una parziale sconfitta chiudere una zona della città, in questo caso si tratta poi di un’area non periferica ma nel cuore del capoluogo – ha commentato Minuzzo – La stazione di Lecco non è uno spettacolo nemmeno alle 17 del pomeriggio, si vedono strani assembramenti e situazioni poco piacevoli per gli utenti. Non basterà installare un cancello per risolvere il problema della vivibilità del piazzale”