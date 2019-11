Lecco. Anziana bloccata in casa, intervengono i soccorsi

Soccorsa una donna anziana in via Leonardo da Vinci

Caduta a terra, non riusciva a rialzarsi e ad aprire la porta di casa

LECCO – Incidente domestico per un’anziana residente in via Leonardo da Vinci a Lecco, bloccata a terra nel suo appartamento dopo una caduta.

I conoscenti della donna, allarmati e non potendo aprire la porta dell’abitazione, hanno avvisato i soccorsi. Mobilitati, oltre ai sanitari in ambulanza, anche i Vigili del Fuoco che hanno tentato di entrare nell’appartamento forzando la porta dell’appartamento, preparandosi con l’autoscala anche ad intervenire dalla finestra nel caso il tentativo dall’ingresso non fosse andato a buon fine.

Una volta entrati grazie ai pompieri, i sanitari hanno prestato le cure del caso all’anziana, per la quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.