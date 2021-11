Un bambino di due anni rimasto chiuso nella sua cameretta

Lo raggiungono i pompieri con l’autoscala

LECCO – Disavventura domestica per una famiglia di una palazzina di via Cà Rossa che nella tarda mattinata di oggi hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco per “liberare” il loro bimbo di 2 anni rimasto chiuso all’interno della propria camera.

I pompieri sono intervenuti con autopompa e un’autoscala per raggiungere la stanza, situata al 5°piano del palazzo. Una volta dentro, i pompieri hanno aperto la porta ai familiari del bimbo.