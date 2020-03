Lecco, coltivavano marijuana in casa, una denuncia

Gli agenti della Squadra Volanti è intervenuta in Piazza Guerrazzi per una lite tra due giovani conviventi

Non riuscendo a farsi aprire la porta sono entrati dalla finestra. In camera da letto trovata una coltivazione di marijuana

LECCO – Nella serata di ieri, venerdì, il personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti è intervenuto a Lecco, in Piazza Guerrazzi, per una lite in famiglia.

I poliziotti, dopo aver bussato e suonato insistentemente al portone dell’abitazione dove erano state segnalate le urla di una coppia di due giovani conviventi, non ottenevano alcuna risposta, così, temendo il peggio, hanno deciso di entrare dalla finestra.

Gli agenti, con loro grande sorpresa, hanno i due giovani, di nazionalità italiana, sereni nel loro salotto che confessavano di non voler far entrare i poliziotti perché possedevano una piccola coltivazione di marijuana in camera da letto.

I poliziotti delle Volanti insieme ai colleghi della Squadra Mobile hanno sequestrato 4 piante di marijuana di circa un metro e mezzo di altezza, custodite in un armadio in tessuto chiuso a cerniera con installato un impianto di ventilazione e di illuminazione per la crescita.

Il ragazzo, M. F. 26enne lecchese, si è assunto la responsabilità della coltivazione e pertanto è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.