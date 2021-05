Il funerale domani, 6 maggio, nella chiesa del Caleotto

Aveva 51 anni: “Cultore del vino, competente e d’animo buono”

LECCO – “Un grande cultore del vino, persona di buon cuore, professionale e umile”. Questo il ricordo di Giovanni Vassena nelle parole di chi l’ha conosciuto. Classe 1969, era una persona molto nota a Lecco, grande appassionato di vino gestiva con la sorella Olga la famosa cantina in zona Caleotto che portava il cognome di famiglia.

Un vero e proprio punto di riferimento per le numerose persone che passavano in cantina: era competente e un uomo di grande compagnia, gli piaceva stare in mezzo alla gente perché era pieno di vita. Nelle scorse ore la notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole: “Andare nella sua cantina era sempre un bel momento, quando portavi la bottiglia in tavola e l’aprivi, grazie alla sua competenza, avevi sempre una storia da raccontare”.

Giovanni Vassena era una brava persona, molto attaccato ai suoi nipoti. In passato aveva anche fatto parte del consiglio direttivo del gruppo Ingrosso Alimentare di Confcommercio Lecco. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 6 maggio, alle ore 10.45 nella chiesa del Caleotto.