Lecco. Dolore per la morte di Paola Aondio, giovane mamma di 44 anni

Per tutti era Tata Paola. Con la sua innata sensibilità entrava nel cuore dei bambini

Dopo aver gestito un nido famiglia a Movedo, ultimamente era maestra alla scuola materna di Bonacina

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Paola Aondio, giovane mamma di 44 anni scomparsa a causa di una malattia. Da tutti era conosciuta come Tata Paola per via di quell’innata sensibilità che la portava a creare un rapporto speciale con i bambini più piccoli tanto che negli anni scorsi aveva creato un nido famiglia nel rione di Bonacina, in località Movedo.

“Ha sempre avuto questa vocazione per i bimbi piccoli – ricordano le sorelle di Paola -. Con la sua dolcezza e sensibilità sapeva entrare nel cuore di tutte le persone ma soprattutto dei bambini. Capitava spesso che quando prendeva in braccio un bimbo in lacrime, il piccolo smetteva subito di piangere”.

Una persona molto conosciuta soprattutto tra Germanedo, rione di origine, e Acquate, dove ha vissuto. Molto conosciuto anche il padre Elisio che è stato presidente del Cai Strada Storta nei primi Anni 2000, associazione di cui oggi fa parte il marito di Paola, Giorgio Riva, che ricopre l’incarico di tesoriere. Nell’ultimo anno Paola ha lavorato come maestra alla scuola dell’infanzia di Bonacina: “Era molto affezionata al nostro territorio, era un’amante della natura in generale e anche questo lato faceva parte della sua sensibilità – ricordano ancora le sorelle -. E poi era una persona estremamente positiva, un sentimento che sapeva trasmettere a chi le stava accanto”.

Anche durante la malattia, sempre circondata dall’amore di tutti i suoi famigliari, non ha mai perso la sua serenità: “Nemmeno la fatica della malattia è riuscita a mandarla in crisi anzi, nel momento più difficile è riuscita a far emergere ancora una volta tutta la sua positività”.

Sposata con Giorgio Riva era madre di due figlie, Anita e Camilla. Paola Aondio lascia anche le sorelle Monica, Silvia ed Elisa e i genitori Elisio e Luigia. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 18 giugno, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Germanedo.