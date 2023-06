Lecco. In stazione ‘armato’ di bastone, fermato dagli agenti

Delirando con un bastone in mano, si aggirava per la stazione

Si tratta di un cittadino straniero che è stato fermato dagli agenti

LECCO – Ancora una volta la zona della stazione è stata interessata dall’intervento delle forze dell’ordine: nessuna rissa come accaduto nella serata di ieri (vedi articolo), in questo caso gli agenti sono intervenuti per una persona vista aggirarsi nella piazza in stato confusionale e con un bastone in mano.

Diverse le pattuglie, sia della Polizia di Stato che della Polizia Locale, sopraggiunte nel pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni testimoni. Il soggetto, di origine straniera, dalla piazza ha raggiunto l’area dei binari dove è stato fermato e preso in custodia dalla Polizia Ferroviaria. Fortunatamente, nessun passante è stato coinvolto nell’accaduto.