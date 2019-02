Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco

Un’auto è andata a sbattere contro il muro alla rotonda

LECCO – Incidente alla rotonda tra via Fiandra e via Besonda Inferiore pochi minuti fa, intorno alle 20.15. Due le persone coinvolte con la macchina dei soccorsi allertata dalla centrale operativa di Areu in codice giallo. Stando alle prima informazioni raccolte sul posto sembrerebbe che l’automobilista alla guida di una Smart abbia imboccato in malo modo la rotonda andando a sbattere frontalmente contro il muro. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con un camionetta, i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Ai pompieri è toccato il compito di estrarre la persona dall’abitacolo: il ferito è stato poi caricato in ambulanza. Soccorsa anche un’altra persona.

ECCO LE FOTO DELL’INCIDENTE