Lecco. Investimento in Via Marconi: soccorsa una donna

Stava attraversando le strisce quando è stata travolta

Sul posto intervenuti Croce Rossa di Lecco e un’auto infermieristica

LECCO – Soccorritori intervenuti questa mattina per l’investimento di una donna in via Marconi a Lecco. La donna stava attraversando le strisce pedonali nella strada che dalle Meridiane porta alla rotonda tra gli Istituti Badoni e Parini, quando è stata travolta.

Stando alle prime informazioni sarebbe stata una moto a colpirla, dopo un sorpasso a un altro mezzo che stava transitando sulla carreggiata.

Entrati in azione i soccorritori che si sono recati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’auto infermieristica, sempre da Lecco, per prestare le prime cure. Al momento la donna, di cui ancora non si conosce l’età, non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata all’Ospedale di Lecco.