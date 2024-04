Lecco, lite tra un gruppo di adolescenti in via Volta

L’episodio martedì pomeriggio

I giovani si sono dileguati all’arrivo della Polizia Locale

LECCO – Un alterco tra un gruppetto di adolescenti degenerato dalle parole ai fatti: l’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, martedì, in via Volta, non distante dalla stazione teatro, pochi giorni fa, di una violenta rissa.

In posto, chiamata da alcuni passanti, si è portata la Polizia Locale ma alla vista degli agenti i giovanotti si sono dispersi. L’episodio è stato segnalato alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.