Lecco. Persona soccorsa nell’Adda: è in gravi condizioni

Non si esclude il gesto estremo

Sul posto arrivati Vigili del Fuoco, Croce Rossa, automedica e Polizia

LECCO – Persona soccorsa nelle acque del fiume Adda a Lecco nel tardo pomeriggio di oggi, martedì. Pronto e tempestivo l’intervento dei soccorritori: dopo essere stata recuperata e messa in salvo, l’hanno rianimata sul posto e trasportata in ospedale in codice rosso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, l’ipotesi è quella del gesto estremo.

Intervenuti sul luogo dell’evento Vigili del Fuoco con pilotina, Croce Rossa, automedica e Polizia.