Accanto all’impegno professionale, aveva affiancato l’impegno civico con AmbientalMente

Psicologo molto apprezzato, aveva 71 anni. I funerali martedì 6 febbraio alle 14.30 nella chiesa di Belledo

LECCO – E’ grande il cordoglio a Lecco e non solo per la morte del dottor Enzo Turani all’età di 71 anni. Un uomo che si è sempre dedicato al suo lavoro senza risparmiarsi, ma ha trovato anche il tempo per spendersi in ambito civico, trasmettendo in primis quella grande passione che metteva in tutto ciò che faceva.

Nato nella bergamasca, si era laureato in psicologia a Padova. Uomo di grande esperienza e professionalità, ha saputo farsi apprezzare prima nell’ex Asl di Lecco, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di Direttore del distretto di Lecco dell’Ats Brianza lasciando un’impronta importante in numerosi progetti nel campo delle fragilità.

Accanto alla sua professione l’impegno civico per la sua città e la partecipazione alle scorse elezioni amministrative nella lista AmbientalMente Lecco a sostegno della corsa a sindaco di Mauro Gattinoni.

“Enzo Turani è stato tra i candidati della nostra lista alle ultime elezioni del 2020 – ricordano dal gruppo -. Persona competente, intelligente e pacata, ci ha aiutato a crescere ricercando quella sostenibilità a 360° di cui abbiamo sempre parlato e di cui il sociale, che lui conosceva bene, è una colonna portante. Il suo pensiero però non è mai stato schiacciato su una tematica, monocorde. Anzi era aperto, appunto, a comprendere come le cose stanno in piedi insieme o non stanno in piedi. Lo ringraziamo per il pezzo di strada fatto congiuntamente e mandiamo un pensiero di vicinanza alla famiglia”.

Enzo Turani lascia i figli Luca, Giulia e Sara, il fratello Elio, la sorella Nicoletta e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Belledo a Lecco, martedì 6 febbraio alle ore 14.30.