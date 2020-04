Lecco piange Luisella Ponzellini storica fiorista di piazza XX Settembre

Per 40 anni ha gestito il negozio al fianco del marito Toto

“Sempre sorridente, ha dedicato la vita al lavoro e alla famiglia”

LECCO – “Sempre sorridente, era una persona fantastica. Mia mamma ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro”. All’età di 76 anni è morta Luisella Ponzellini storica fiorista del centro di Lecco, tutti la ricordano al fianco del marito Toto Galli nello storico negozio di piazza XX Settembre che ha gestito per 40 anni.

Con Luisella Ponzellini se ne va anche un pezzo di quella Lecco che è ancora ben presente nei ricordi di quelli che oggi non sono più giovanissimi: “Mio padre ha sempre fatto il fiorista, prima come dipendente e poi ha aperto un negozio tutto suo, e mia madre le è sempre stata accanto – ricorda la figlia Silvia -. Inutile dire che, come mio padre, anche mia mamma era molto conosciuta e tutti le volevano bene. All’epoca il loro era il negozio di fiori più grande di Lecco, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città”.

La signora Luisella amava molto il suo lavoro, disponibile con tutti non faceva mai mancare il suo sorriso ai clienti. Ormai da una ventina di anni lei e suo marito, che è stato anche presidente del gruppo fioristi dell’Unione Commercianti Lecchesi, erano andati in pensione conservando nella memoria quel periodo della loro vita che è anche un pezzo di storia della nostra città.

Dodici giorni fa il ricovero in ospedale a causa di questa brutta malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero: “Voglio fare un ringraziamento speciale ai medici, agli infermieri e a tutto il personale dell’ospedale di Lecco che hanno trattato mia mamma come se fosse la loro mamma e sono stati vicini anche a noi famigliari in questi momenti difficili – ha concluso la figlia -. Dicono che sono angeli e io ne ho avuto la prova, è giusto che si sappia e lo dico col cuore. Un grazie particolare lo voglio rivolgere a Lucia che ha seguito mia mamma fino alla fine”.

Luisella Ponzellini in Galli lascia il marito Toto, anche lui ricoverato in ospedale ma in via di miglioramento, i figli Lorenzo con Franca e Silvia con Alberto, i nipoti, la sorella, i fratelli e tutti i parenti.