Lecco. Scontro furgone moto sul Lungolario Isonzo, 20enne soccorso

L’impatto intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì

A prestare le prime cure Croce Rossa di Lecco e automedica

LECCO – Violento impatto sul Lungolario Isonzo: un furgone e una moto si sarebbero scontrate nel viale che costeggia il lago a Lecco.

La dinamica del sinistro, avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì, così come le eventuali responsabilità sono ancora tutte da accertare, anche se dalle prime immagini sembrerebbe che la moto abbia colpito il furgone sul lato posteriore.

Ad avere la peggio durante l’urto un ventenne, soccorso sul posto da Croce Rossa di Lecco e da un’automedica, sempre proveniente da Lecco. Poi il trasporto verso l’ospedale del capoluogo in codice giallo per il giovane, che non risulterebbe in ogni caso in gravi condizioni. Allertati anche Polizia Locale e Questura.