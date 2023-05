Lecco. Scontro tra due auto a un incrocio di San Giovanni

L’incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì

Per fortuna il sinistro sembra non aver avuto gravi conseguenze

LECCO – Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi a Lecco, nel rione di San Giovanni. Lo scontro nell’incrocio regolato da semaforo in cui convergono via Mentana, via Oslavia e Viale Adamello.

Per cause ancora da accertare, anche se si ipotizza un mancato rispetto della segnaletica, uno dei due veicoli, proveniente da via Mentana, sarebbe stato centrato in pieno. Nessuno dei coinvolti risulterebbe ferito gravemente. Al momento i veicoli si troverebbero ancora sulla carreggiata, in attesa di essere rimossi.