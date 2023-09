Lecco: si ribaltano con la barca. Paura per due persone

L’incidente acquatico è avvenuto oggi, domenica, intorno alle 15.30 nel tratto di Adda appena dopo il ponte Azzone Visconti

Fortunatamente le due persone coinvolte sono riuscite a raggiungere la riva mentre arrivavano i soccorritori

LECCO – Erano a bordo di una barca, quando, all’improvviso, il natante si è ribaltato.

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, per le due persone finite in acqua dopo il ribaltamento dell’imbarcazione su cui erano a bordo.

E’ successo oggi, domenica, intorno alle 15.30 nel tratto di fiume a sud del ponte Azzone Visconti. Immediatamente è stato dato l’allarme con i soccorsi chiamati a uscire, inizialmente, in codice rosso, corrispondente alla massima gravità.

Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Allertati anche i Vigili del Fuoco che sono intervenuti subito con la squadra nautica e due mezzi da terra.

Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente acquatico sono riuscite a raggiungere la riva nel mentre che arrivavano i soccorsi.