Due sportivi soccorsi in mattinata davanti al lungolago

In loro aiuto sono arrivati i Vigili del Fuoco

LECCO – La domenica di vento è stata sicuramente gradita dagli appassionati della vela e del kite surf, ma per un paio di loro il vento è stato anche troppo: due surfisti si sono trovati in difficoltà e sono stati assistiti dai Vigili del Fuoco.

Il fatto è accaduto in mattinata a Lecco, nelle acque poco più al largo della statua di San Nicolò. Due episodi distinti che hanno visto, in entrambi, i pompieri intervenire con la pilotina per raggiungere gli sportivi e riportarli sani e salvi a riva.