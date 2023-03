Lecco. Vandali ancora in azione in via Ghislanzoni, distrutti i vetri di un’auto

Seconda vettura danneggiata nel giro di poco tempo

Solo lo scorso novembre i vandali si erano accaniti contro gli specchietti di alcune auto

LECCO – Non sembra esserci pace per i residenti di via Ghislanzoni a Pescarenico. Durante la scorsa notte i vandali sono entrati in azione e hanno sfondato i vetri di un’auto parcheggiata all’altezza del civico 53. Non è la prima volta che questo genere di episodi accadono in zona, lo scorso novembre erano stati danneggiati gli specchietti di alcune auto in sosta.

“Stamattina è stata trovata un’automobile completamente devastata in via Ghislanzoni – ci ha scritto un residente esasperato -. I vetri laterali, il lunotto e gli specchietti sono stati distrutti. Il marciapiede e la strada sono invasi dai vetri rotti. Si tratta del secondo vandalismo che viene perpetrato ai danni delle auto in via Ghislanzoni in breve tempo dopo la serie di specchietti rotti alla fine dello scorso anno”.