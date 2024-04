Maggianico, appello per ritrovato Tigro, gatto scomparso dieci giorni fa

L’appello dei proprietari: “E’ socievole e si lascia accarezzare, aiutateci”

LECCO – “Aiutateci a ritrovare il nostro gatto Tigro”. L’appello arriva da una famiglia di Maggianico, alla ricerca del proprio micio, smarrito oramai dieci giorni fa in via Bernardino Luini.

“E’ uscito e non è più tornato a casa – spiegano i proprietari, che non si danno pace per la perdita – abbiamo anche fatto dei volantini ma purtroppo nessuno ha visto niente. E’ un gatto molto socievole, si fa accarezzare senza problemi, è sterilizzato e dotato di microchip. Se qualcuno lo vedesse ci faccia sapere, siamo disperati”.

Chiunque abbia notizie di Tigro può contattare Keidi al 349 0572370