Mercoledì l’ultimo saluto ad Alessandro. Il dolore degli amici: “Ciao Rega”

Mercoledì mattina a Belledo i funerali di Alessandro Regazzoni, morto durante un’escursione

“In montagna sono vicino al cielo e lì il panorama è fantastico”

LECCO- “Quando sono in montagna, sento la gioia di vivere, la commozione nell’essere buono e il sollievo nel dimenticare le miserie terrene. Tutto questo perché sono vicino al cielo,e il panorama, lì, è sempre fantastico!”. Queste parole Alessandro Regazzoni le condivideva solo qualche mese fa ad un’amica che ora le porterà per sempre nel cuore.

La tragica scomparsa del giovane lecchese, solo 33 anni, precipitato durante un’escursione al Cavregasco (vedi articolo) in Alto Lario, ha colpito non solo la comunità di Belledo, dove Alessandro viveva con la famiglia, ma i tanti amici e conoscenti del ragazzo che in queste ore hanno lasciato molti messaggi di cordoglio attraverso i social.

“Caro Alessandro te ne sei andato troppo presto proprio durante una delle tue splendide imprese in una delle regioni di pregio delle Lepontine. Ti ringrazio per tutto quello che hai condiviso con noi. Riposa in pace e proteggici dal cielo. Un abbraccio a tutti coloro che ti piangono” scrive un amico, come lui appassionato di montagna.

La camera ardente resterà allestita nella camera mortuaria dell’ospedale Manzoni di Lecco fino alle 9,45 di mercoledì, mentre i funerali si svolgeranno alle 10.45 presso la chiesa di Belledo dove, martedì sera, si svolgerà il rosario in ricordo di Alessandro, alle 18.45.

“Ora – scrive una conoscente – porterai il tuo sorriso e la tua bontà, camminando e facendo escursioni in un mondo migliore. Veglia sui tuoi cari. Ciao Rega”.