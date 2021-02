L’intervento intorno alle 10.30

I due escursionisti recuperati in un canale

LECCO – Elicottero in azione in Resegone nella mattinata di sabato per soccorrere due escursionisti rimasti bloccati in un canale. L’allarme è scattato intorno alle 10.30.

Stando a quanto appreso, i due stavano risalendo il canale di Valnegra quando sarebbero usciti di traccia. Non riuscendo a proseguire sono stati allertati i soccorsi. In volo si è alzato l’elicottero da Como che ha recuperato i due escursionisti, riportandoli a valle.