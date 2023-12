Morti due scialpinisti travolti da una valanga

BIVIO (SVIZZERA) – Tragedia sulle montagne svizzere dove due scialpinisti di 42 anni sono morti, dopo essere stati travolti da una valanga. I due, insieme ad un terzo compagno di 32 anni rimasto illeso, stavano scendendo a valle dal versante nord del Piz Grevasalvas, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera.

A morire tragicamente giovedì, sono stati Fabio De Marco nato a Lecco ma residente a Rezzago in provincia di Como istruttore di scialpinismo appartenente alla scuola Alto Lario (Scuola CAI di alpinismo e sci alpinismo) e socio del Cai Asso e l’amico del quale ancora non si hanno le generalità, da quanto è emerso appartenente al Cai Lissone.

Da quanto si è potuto apprendere sinora, i tre sono stati travolti da una valanga, con la richiesta di soccorso lanciata poco dopo le 11.30. La Polizia cantonale ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dei soccorritori del Club Alpino Svizzero (CAS) a bordo di tre elicotteri, presenti anche i cani da valanga.

Mentre il 32enne se l’è cavata, e all’arrivo dei soccorritori stava tendando di individuare i due amici, uno dei due 42enni è stato ritrovato già privo di vita, mentre il secondo, ovvero De Marco, è stato trasportato all’ospedale di Coira in gravissime condizioni, dove purtroppo nella giornata di ieri, venerdì, è deceduto.

Un primo messaggio dopo la tragica notizia della morte di De Marco arriva dalla Fit-Cisl Lombardia dove De Marco in Trenord ricopriva l’incarico di Delegato RSU settore Manutenzione: “Ci sono delle cose che non vorremmo mai dover scrivere.

Nelle scorse ore in un drammatico, tragico incidente ha perso la vita Fabio de Marco, coordinatore RSU di Trenord della FIT CISL, ma soprattutto persona dallo straordinario buon cuore ed amico di noi tutti. In questi momenti di incredulità e sgomento solo il ricordo del suo sorriso rende meno terribile il nostro dolore. L’intera struttura della FIT CISL partecipa commossa al dolore della famiglia di Fabio, a quello di sua moglie Chiara e della piccola figlia Maria Sole. Ringraziamo le tante, tantissime persone (colleghi di reparto, organizzazioni sindacali e gerarchie aziendali) che in queste ore ci hanno manifestato il proprio cordoglio e vicinanza. Appena avremo notizie del funerale sarà nostra premura comunicarle. Ciao Fabio”.

Cordoglio anche da parte della Scuola Alto Lario: “Oggi è purtroppo mancato un nostro amico e collega istruttore: Fabio de Marco coinvolto in un incidente da valanga ieri al Grevasalvas. La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita”.