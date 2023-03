Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco. A Pasturo incidente all’alba, soccorso 19enne

Due incidenti stradali anche a Valmadrera e un incendio a Montevecchia

In Valsassina un giovane è rimasto incastrato nelle lamiere dopo un incidente con l’auto

LECCO – Una notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che sono stati impegnati in molteplici servizi di soccorso tra venerdì e sabato. Il primo intervento intorno alle 20 di venerdì a Sirone per un uomo di 72 anni morto dopo essere stato travolto da un treno. Sconosciute le cause al vaglio delle autorità competenti.

Intorno alle 20.50 due squadre dal distaccamento di Merate sono andate in via Como, a Montevecchia, con autopompa e modulo boschivo per spegnere un incendio di sterpaglie lungo la via.

Alle 21.20 nuovo allarme, questa volta a Valmadrera, per un incidente stradale in via IV Novembre. Due autopompe inviate da Lecco e Valmadrera sono intervenute per un’auto che ha perso il controllo finendo contro muro.

Pochi minuti prima dell’1 di notte, poi, due autopompe da Valmadrera e Lecco sono intervenute di nuovo a Valmadrera, in via Manzoni, per un’auto che uscita di strada ed è finita contro un muro. Dall’auto è cominciato a uscire del fumo, la squadra di Valmadrera si è accertata dell’assenza di feriti e ha messo in sicurezza la vettura. Illeso un uomo di 54 anni.

La lunga notte si è conclusa con un ultimo intervento alle ore 5.30 a Pasturo. A seguito di un incidente in via Provinciale un ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto è stata inviata un’autopompa dalla sede centrale. I Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di gruppi oleodinamici da taglio, ha provveduto a estrarre il ferito dalle lamiere per affidarla alle cure dei sanitari. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).