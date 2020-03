Nuova truffa gira in Whatsapp: falsi buoni da 200 euro per la spesa

La Polizia postale lancia un nuovo allarme

Un falso link per carpire i dati sensibili

LECCO – La Polizia postale segnala una nuova truffa. “Sta circolando in questi giorni su Whatsapp un messaggio in cui viene detto che, per far fronte alla crisi, i supermercati stanno offrendo buoni del valore di 200 euro. Non cliccate e non fatelo circolare”.

Attraverso il link contenuto nel messaggio, infatti, possono appropriarsi dei vostri dati sensibili. La Polizia invita tutti a segnalate i casi sospetti al portale www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html.

Soltanto pochi giorni fa era stata smascherata un’altra truffa che aveva visto spuntare sui portoni delle case, un po’ in tutta italia, alcuni avvisi che avvertivano di falsi controlli da parte delle forze dell’ordine. L’invito, come al solito, è quello di prestare sempre attenzione e in caso di dubbio contattare le forze dell’ordine.