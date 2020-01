Nuovo incidente in montagna, morto escursionista sul Resegone

Il corpo individuato dall’elisoccorso

Partito giovedì, non ha fatto rientro. Scattate oggi le ricerche che hanno portato alla drammatica scoperta

LECCO – Un’altra vittima sulle montagne di Lecco. I soccorsi sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, sul Resegone: l’allarme è scattato per un escursionista disperso nella zona della ferrata Gamma 2.

Stando a quanto appreso pare che l’uomo fosse partito ieri, giovedì, per affrontare la ferrata sul Resegone (chiusa, ricordiamo, da oltre un anno per motivi di sicurezza) senza però fare rientro. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14.30 dopo il rinvenimento dell’auto dell’escursionista parcheggiata al piazzale della funivia dei Piani d’Erna.

In volo si è alzato l’elisoccorso da Como che ha perlustrato la zona mentre da terra si sono mobilitati anche gli uomini del Soccorso Alpino (Stazione di Lecco) e i Vigili del Fuoco. Durante un sorvolo è stato individuato il corpo senza vita dell’escursionista, di origini piemontesi.

E’ la seconda vittima in montagna in pochi giorni: soltanto lo scorso lunedì, 6 gennaio, un giovane alpinista bergamasco di 30 anni aveva perso la vita all’attacco della della parete Fasana, in Grignone.