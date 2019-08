Persona investita da un treno, ritardi sulla linea Lecco-Molteno-Milano

Incidente sulla linea ferroviaria Lecco-Molteno-Milano

Persona investita poco prima delle 16, ritardi e cancellazioni

ARCORE – Pochi minuti prima delle 16 di oggi, sabato 3 agosto, una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita. La tragedia è avvenuta sulla linea ferroviaria Lecco-Molteno-Monza-Milano, nel comune di Arcore (Monza Brianza), nei pressi della stazione di Buttafava. I soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente ma per la persona non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Lecco-Molteno-Monza-Milano. Il treno 5145 (Milano Porta Garibaldi 15.14 – Lecco 16.53) ha terminato il viaggio nella stazione di Buttafava.

Ecco il messaggio sul sito del traffico in tempo reale di Trenord: “A causa dell’investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Buttafava, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni”.

A tutti i viaggiatori si consiglia di consultare il sito di Trenord per vedere la situazione in tempo reale.