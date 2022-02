“Quel cartello era pericolante, l’avevo segnalato ad Anas”, la testimonianza

Percorre quella strada tutti i giorni, più volte al giorno, e si era accorta che qualcosa non andava

Per due volte aveva scritto ad Anas mandando anche una fotografia

LECCO – “Il cartello piombato ieri sulla carreggiata del terzo ponte era pericolante da tempo, avevo segnalato la situazione ad Anas chiedendo di intervenire, facendo quella strada ogni giorno, più volte al giorno, da cinque anni, mi ero accorta che qualcosa non andava ed ero preoccupata. Evidentemente qualcosa non ha funzionato”.

La segnalazione è arriva alla nostra redazione da un’automobilista che ogni giorno, per lavoro, percorre più volte al giorno quel tratto di strada da Lecco verso l’Oggionese. La prima segnalazione via mail all’Anas viene fatta in data 2 febbraio. A preoccupare l’automobilista è il cartello in carreggiata Sud che indica l’uscita per Pescate-Malgrate: “Si trattava di un cartello danneggiato e il forte vento degli ultimi giorni evidentemente ne aveva peggiorato le condizioni. Ho scritto ad Anas perché la situazione era diventata pericolosa”.

La risposta dell’ente strade arriva l’indomani, è il 3 febbraio: “In merito alla sua pratica le comunichiamo che il nostro personale riferisce che il cartello è stato messo in sicurezza e a giorni si provvederà al ripristino”.

Il giorno successivo, però, alla vista nulla sembra cambiato, perciò l’automobilista riscrive ad Anas: “Temo non abbiate capito a quale cartello mi riferissi perché è ancora lo stesso di ieri, allego foto. Il cartello – continua – è tagliato a metà e il vento di questi giorni lo ha danneggiato ulteriormente”. La risposta arriva il giorno stesso (4 febbraio): “Come già riferito nei prossimi giorni si provvederà al ripristino del cartello oggetto della sua segnalazione”.

Il resto è la cronaca di ieri pomeriggio, venerdì 25 febbraio, tutto si è risolto “solamente” con un ingorgo durato ore: “Non so se ci sia stata un’incomprensione o che altro, sta di fatto che alla fine quel cartello si è staccato, piombando sulla carreggiata sottostante in un orario di punta. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma le conseguenze potevano essere ben più gravi”.

QUI LE MAIL INVIATE AD ANAS E LE RISPOSTE

Prima segnalazione dell’automobilista

Prima risposta di Anas

Seconda segnalazione dell’automobilista

Seconda risposta di Anas