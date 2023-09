Rapina sul lungolago di Lecco: arrestati tre giovani dopo una lunga fuga per la città

Prima lo hanno minacciato con lo spray al peperoncino e un coltello, poi gli hanno rubato la catenina d’oro

Il fatto è avvenuto lo scorso 4 settembre in pieno giorno in città

LECCO – Stava percorrendo il lungolago di Lecco quando è stato avvicinato da tre giovani che, dopo averlo minacciato con uno spray al peperoncino e un coltello, gli hanno strappato dal collo la catenina d’oro, per poi scappare a piedi verso la stazione di Lecco.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 settembre. La vittima ha immediatamente dato l’allarme e sono scattate le ricerche dei rapinatori. E’ stata proprio la vittima a seguire a distanza i malviventi per poi chiedere aiuto agli agenti della Polizia Ferroviaria, riferendo che erano sul marciapiede del binario del treno diretto a Milano.

I malviventi, notando che la vittima li stava indicando ai poliziotti, hanno continuato la fuga attraverso l’uscita secondaria del sottopasso ferroviario che conduce in via Balicco. I rapinatori hanno prima provato a nascondersi in un’aiuola e poi hanno tentato di prendere un taxi, senza riuscirci.

Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura cittadina hanno intercettato i delinquenti, anche con l’ausilio dei colleghi della Squadra Volanti, sotto la pensilina dei pullman in Largo Caleotto nel tentativo di prendere un bus per lasciare la città.

A quel punto gli agenti, senza averli mai persi di vista, hanno effettuato il controllo di Polizia, ma i tre soggetti repentinamente, dopo una colluttazione con i poliziotti, hanno tentato nuovamente la fuga in direzione via Fiandra, dove sono stati bloccati poco dopo.

Le successive perquisizioni a carico dei malfattori hanno permesso di rinvenire lo spray al peperoncino utilizzato per commettere la rapina e di recuperare anche la catenina d’oro, poi riconosciuta dalla vittima. I tre soggetti sono stati accompagnati negli Uffici della Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso.