Rissa in stazione a Lecco: “Serve tolleranza zero”

L’episodio di violenza nel pomeriggio di giovedì fuori dalla stazione

Zamperini (FdI): “Quanto ancora vogliamo aspettare prima di impiegare i militari?”

LECCO – Una rissa tra più giovani appena fuori la stazione di Lecco. L’episodio di violenza è accaduto oggi pomeriggio, giovedì, ed è stato ripreso da alcuni passanti.

Il video è stato condiviso sui social anche dal consigliere regionale Giacomo Zamperini (FdI) che non ha nascosto la sua indignazione: “Per quanto tempo ancora dovremmo sopportare tutto questo? Vogliamo una stazione sicura e pulita. Non si può più restare fermi a guardare” scrive sui social, postando le immagini in cui si vede il gruppo di giovani, oltre una decina, coinvolti nella rissa che si dileguano all’arrivo delle forze dell’ordine.

Un’area, quella della stazione, purtroppo non nuova ad episodi di questo genere e sui quali l’esponente di Fratelli d’Italia chiede un severo intervento: “Come chiedo da tempo, quanto ancora vogliamo aspettare prima di impiegare i militari di “Strade Sicure” per presidiare la stazione e le zone limitrofe come già peraltro avviene con successo a Como, Monza ed in tante altre realtà lombarde? I cittadini vogliono e meritano una stazione sicura e pulita. Non possiamo più restare fermi a guardare. Servono tolleranza zero e misure drastiche per riportare l’ordine. Così le stazioni non sono sicure. Chiederò un intervento diretto di chi ha competenza, dopo essermi confrontato con l’Assessore Regionale alla Sicurezza, Romano La Russa” conclude Zamperini.