Rivabella, vandali in azione: panchine divelte e buttate in riva al lago

Ennesimo affronto alla città e ai cittadini lecchesi

LECCO – Di male in peggio la situazione in città sul fronte vandali. Questa volta sono state prese di mira le panchine sul lungolago in zona Rivabella a Lecco.

L’arredo urbano è stato divelto e buttato sulla spiaggia, in riva al lago, come dimostrano le foto scattate domenica da un lettore che ha segnalato il raid vandalico.

L’ennesimo affronto alla città di Lecco e a tutti i cittadini lecchesi e non solo, da parte di vandali che rovinano, rompono, distruggono dimostrando di non avere alcun rispetto per il bene comune, nessun senso civico e peggio ancora palesano un conclamato disagio che si declina in azioni inaccettabili e pericolose.

Le panchine, nel frattempo, sono state “ripescate” e rimesse al loro posto.