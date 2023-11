Sbagliano sentiero scendendo dal Resegone, elisoccorsi due escursionisti

I due avevano salito la ferrata Gamma 2 ma tornando a valle hanno sbagliato sentiero trovandosi in difficoltà in zona impervia

Sono stati recuperati dall’elisoccorso di Como

LECCO – Intervento stasera, venerdì, per la Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Lariana. L’allertamento è arrivato intorno alle alle 19, per due ragazzi che, dopo aver percorso in giornata la ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone, durante la discesa hanno sbagliato il sentiero e si sono ritrovati in un canale molto ripido, dove c’è una vecchia ferrata in disuso.

Erano incrodati e visto che ormai era buio, hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto l’elisoccorso di Como, che ha recuperato con il verricello i due giovani e li trasportati in piazzola al Centro operativo del Bione.

Erano pronti in piazzola per eventuale imbarco quattro tecnici della Stazione di Lecco. Attivati anche le unità di terra della squadra SAF dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso alle 20:15.