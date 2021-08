L’uomo si è infortunato nei pressi dell’attacco della ferrata De Franco

Recuperato con l’elicottero è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Un escursionista in difficoltà ha chiamato i soccorsi poco dopo le ore 12 di oggi, lunedì 2 agosto. La persona si è lussata una spalla mentre si trovava nei pressi della base della ferrata De Franco, la via attrezzata che risale i pilastrini Sud-Est della Punta Cermenati (vetta del Resegone).

L’escursionista è stato raggiunto dall’elisoccorso alzatosi in volo da Milano, mentre due tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino erano pronti a intervenire via terra. La persona è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).