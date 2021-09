Ordine di carcerazione per il 22enne Samuele Mellace

Investitore di Chiara Papini, deve scontare una pena di 6 anni e mezzo per la morte della giovane e per reati legati alla droga

LECCO – Nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecco hanno tratto in arresto e accompagnato in carcere Samuele Mellace, classe 1998, destinatario di un ordine di carcerazione emesso martedì dalla Procura.

Il giovane deve scontare la pena definitiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione. Mellace era stato giudicato colpevole per la morte di Chiara Papini, 19enne investita e uccisa sulle strisce pedonali la sera del 20 maggio del 2020 a Lecco, nel rione di Castello. Quella sera il ventenne, dopo aver investito la vittima, si era dato alla fuga venendo rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine.

Il ragazzo, condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la morte di Chiara (l’articolo precedente), ha accumulato pene legate anche a reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Pescarenico.