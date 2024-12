Un altro furto in centro città, preso di mira un appartamento in Piazza Cermenati

E’ successo venerdì scorso, i ladri hanno smontato la serratura e sono riusciti ad entrare in casa

Come accaduto qualche giorno prima in via Bovara, hanno rubato solo pochi contanti

LECCO – Un altro furto in pieno centro città: è successo venerdì mattina, la proprietaria di casa se ne è accorta rientrando verso le 14 insieme alla figlia. “Abitiamo in Piazza Cermenati, mi sono sempre sentita al sicuro un po’ per via del fatto di risiedere in centro città, poi per la presenza delle telecamere per la Ztl e la video sorveglianza che ho sempre ritenuto un deterrente e non da ultimo il bar sotto casa, sempre aperto – ha raccontato la residente – purtroppo invece è successo l’impensabile”.

Venerdì mattina madre e figlia sono uscite di casa presto: “Io un po’ prima, mia figlia verso le 9. Quando siamo rientrate abbiamo trovato la porta di ingresso aperta, la serratura completamente rimossa”.

I ladri hanno agito velocemente, frugando solo nelle camere da letto e portando via alcuni contanti rinvenuti in un salvadanaio: “Il resto della casa era in ordine, sembra non abbiano toccato niente – racconta la donna – invece le camere da letto erano sottosopra. Hanno frugato un po’ dappertutto, abbiamo trovato un salvadanaio di mia figlia rotto per terra, le monete sono rimaste sparse sul pavimento, hanno portato via solo alcune banconote, mentre non abbiamo trovato un secondo salvadanaio, appartenente all’altra mia figlia che però vive all’estero, forse nella concitazione hanno deciso di portarlo via. Non hanno preso computer e altre attrezzature, cecavano solo contanti”. La proprietaria ha trovato il cane chiuso in bagno: “Era tranquillo, per fortuna non gli è successo niente” ha commentato.

Subito dopo l’amara scoperta la donna ha chiamato il 112: “Sono arrivati i Carabinieri, la sera poi sono andata a sporgere formale denuncia. Ci hanno detto che la scorsa settimana hanno ricevuto numerose chiamate per furti in abitazione, sia in centro città che in altri rioni, anche due-tre episodi al giorno”. Solo pochi giorni prima un furto simile si era verificato in via Bovara, sempre in centro città. Anche in quel caso i ladri avevano portato via solo contanti, senza toccare oggetti di valore.

L’auspicio è che le videocamere poste sulla piazza possano avere ripreso i ladri. All’interno del condominio, nessun vicino ha sentito niente: “L’unica ad avermi riferito di uno strano incontro è stata la vicina del primo piano che verso le 9.30 ha visto salire le scale due ragazze giovani, non si è insospettita perché pensava fossero amiche di mia figlia: nel nostro palazzo, al secondo piano non vive nessuno e al terzo ci siamo solo noi. Abbiamo riferito la cosa ai Carabinieri, vedremo se si riuscirà a scoprire qualcosa” ha concluso “resta il fatto che dopo questo episodio ci sentiamo meno sicure in casa nostra”.