Un altro intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare un gatto su un albero

Il felino si trovava a 10 metri d’altezza

E’ successo in via Filzi, sotto l’Iperal

LECCO – Un altro intervento nel pomeriggio odierno da parte dei Vigili del Fuoco per recuperare un animale in difficoltà.

Dopo il salvataggio di un falchetto rimasto chiuso all’interno dell’Ospedale Manzoni i pompieri del comando di Lecco sono intervenuti verso le 15.40 in via Filzi, sotto l’Iperal, per recuperare un gatto salito su una pianta a circa 10 metri di altezza.

Dopo averlo recuperato, i pompieri hanno affidato il felino alla Polizia Locale.